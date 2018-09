Yaklaşık 2 gün boyunca kimseyle ilişki kurmuyor

Silivri'de 1 yıl önce annesi ile babası boşanan Y.C.K' ye "Atipik Otizm" teşhisi konuldu. Mahkeme, baba ile her hafta 8 saat görüşmesine karar verdi ancak babası onu almaya geldiğinde ağlayarak annesinden ayrılmak istemedi. Y.C.K'nın annesine döndüğünde ise göz teması kurmadığı, uyku düzeninin bozulduğu belirtildi. DHA'nın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görevli olan uzman bir psikolog tarafından düzenlenen raporda "Çocukla ilgili devam eden tedavi sürecine babanın dahil edilmesi" önerildi fakat babanın 2 seans dışında randevulara katılmadığı ileri sürüldü. Annesinden ayrıldığı an ağlayamaya başlayan Y.C.K icra memurları tarafından zorla alınarak babasına teslim edildi. O anlar aile tarafından görüntülendi.

"YAKLAŞIK 2 GÜN BOYUNCA KİMSEYLE İLİŞKİ KURMUYOR"



Y.C.K'nin annesinin avukatı Enver Aksakal, boşanma davasının devamı esnasında çocukla babanın hangi şartlarda görüşeceğine dair bir mahkeme kararı olduğunu, kararın verilmesinin ardından çocukta birtakım arazlar görülmesi üzerine müvekkilinin hastaneye başvurduğunu söyledi. Aksakal, Y.C.K'ye yüzde 40 oranında 'Atipik otizm' teşhisi konulduğunu belirterek, "Bu aslında bütün koşulları değiştirdi. Çünkü bu tür hastalığın tedavisi için çocuğun anne eşliğinde görülmesi gerekiyordu. Baba, mahkemenin verdiği kararı gerekçe göstererek ısrarla tek başına görmek konusunda tavır takındı. Kendisine defalarca beraber görüşülmesi konusunda teklifte bulunmamıza rağmen bunu hiç kabul etmedi. Kendisi doktorlar tarafından tedaviye davet edilmesine rağmen bu davete de 1 ya da 2 kere riayet etmek dışında katılmadı. Çocuğun tedavisinde engellere sebep oluyor. 2 buçuk 3 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Tedavisinin 4, 4 buçuk yaş aralığına kadar yüzde 80 oranında başarıya ulaşma şansı var fakat baba ile çocuğun tek başına yaptığı her görüşmede çocuğun tedavisi sekteye uğruyor. Çocuk, her görüşmeden sonra yaklaşık 2 gün boyunca kimseyle iletişim kurmuyor" şeklinde konuştu.



"ANNE EŞLİĞİNDE GÖRMEME KONUSUNDA ISRARCI OLDU"



Aksakal, annenin görüşmeye engel olmadığını söyleyerek, "Her zaman kendi isteğiyle babasını görmesi için davet etti ama baba anne eşliğinde görmeme konusunda ısrarcı olup bu işi icra yoluyla çocuğu zorla annesinden koparmak suretiyle alma noktasına kadar getirdi maalesef. Özellikle şunu belirtmem gerekiyor; Bahsettiğimiz mahkeme kararı nihayete ermiş, kesinleşmiş bir mahkeme kararı değil. Yargılama süreci devam ediyor. Çocuğun "Atipik otizm" rahatsızlığına uygun bir şahsi görüşme kararı mutlaka tesis edilecektir. Bizim talebimiz de bu yönde oldu. Yargılama kesinleşmedi. "Lütfen bu süreci beraber yönetelim. Elimizde kurtarılabilecek bir çocuk var. Bu süreci beraber yönetelim. Çocukla baba arasındaki şahsi ilişki zaten bu rahatsızlığa uygun tesis edilecektir. Bunu bekleyelim" dedik fakat babanın tavrı maalesef beklememekten yana oldu" dedi.

