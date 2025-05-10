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        Haberler Magazin Şimal: Dularınızı eksik etmeyin - Magazin haberleri

        Şimal: Dularınızı eksik etmeyin

        Uzun süredir kanser tedavisi gören Şimal, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:02
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        2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal'in hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

        Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

        Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Şarkıcı; "Ancak kendime geldim arkadaşlar. Arayan soran herkesten Allah, razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi.

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