Şimal: Dularınızı eksik etmeyin
Uzun süredir kanser tedavisi gören Şimal, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal'in hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.
Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.
Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Şarkıcı; "Ancak kendime geldim arkadaşlar. Arayan soran herkesten Allah, razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi.