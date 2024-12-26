Şimal, kanseri yine yendi
Uzun süredir kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal, kanseri yendiğini açıkladı
Giriş: 26.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:07
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2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal'in hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.
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Şimal, ağustos ayında; "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler çok üzgünüm" açıklamasını bulunmuştu.
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Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı, hastalığı bir kez daha yendi.