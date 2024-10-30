Şimal son halini paylaştı: Tek fark kel olmam

"ŞU HALİME BİLE ŞÜKREDİYORUM"

Şarkıcı, daha sonra gördüğü kemoterapi nedeniyle saçlarının tamamen dökülmüş olduğu bu halini "Bir önce attığım story'de Şimal'den tek farkım kel olmam desem de inanmayın. Çünkü çok şey değişti. Mesela şu halime bile şükrediyorum" notuyla yayımladı.