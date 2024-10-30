Şimal son halini paylaştı: Tek fark kel olmam
2022'de meme kanserini yenen, geçtiğimiz aylarda hastalığı nükseden Şimal, eski ve yeni halini karşılaştırdı; "Tek fark kel olmam"
2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan Şimal'in hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.
Kanser tedavisi devam eden ve bu süreçte sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.
Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Şimal, bu kez hastalık öncesi ve sonrasındaki halini karşılaştırdı.
Şimal ilk olarak saçları uzunken çektiği bu karesini meslektaşı Sıla'nın 'Zamanında' adlı şarkısı ile yayımladı.
"ŞU HALİME BİLE ŞÜKREDİYORUM"
Şarkıcı, daha sonra gördüğü kemoterapi nedeniyle saçlarının tamamen dökülmüş olduğu bu halini "Bir önce attığım story'de Şimal'den tek farkım kel olmam desem de inanmayın. Çünkü çok şey değişti. Mesela şu halime bile şükrediyorum" notuyla yayımladı.