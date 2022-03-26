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Kuğular ATO Congresium sahnesinde süzülecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçıları, klasik balenin önde gelen eserleri arasında yer alan Kuğu Gölü balesini, 1-2 Nisan'da Congresium'da sanatseverlerle buluşturacak.

Şimdi Kuğu Gölü zamanı
Şimdi Kuğu Gölü zamanı
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AA

Pyotr İlyiç Çaykovski'nin bestelediği, bir büyücünün kuğuya dönüştürdüğü ancak bir erkeğin aşkıyla tekrar insan olabilecek Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşkı anlatan eser 1877'de Bolşoy Balesi'ndeki ilk gösteriminin ardından binlerce kez sergilendi.

Türkiye prömiyeri 29 Ekim 1965'te Ankara'da yapılan eser, Kovid-19 salgını öncesinde koreograflar Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından yeniden yorumlanarak, ADOB sanatçılarınca sahneye konuldu.

Opera Sahnesi'ndeki temsilleri yoğun ilgi gören bale, salgının ardından bu kez ATO Congresium sahnesinde "perde" diyecek

Koreograf Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört perdelik eseri iki perde olarak yorumladıklarını belirterek, "Armağan Davran ile biz bu baleyi yepyeni bir tarzla yeni bir anlayışla, birçok yerinde düzenlemeler yaparak 2019'da sahneye taşıdık." dedi.

Kovid-19 salgınından önce tüm temsilleri kapalı gişe oynadıklarını hatırlatan Ersoy, "Pandemiden sonra, bu kadar zor şartlardan sonra yine bir beyaz bale, klasik bale ki dansçılar için çok zor bir baledir, bale tarihinin en zor dans edilecek eserleri arasında yer alır. Tekrar Ankara Devlet Balesi ile bu serüvene ve maratona başlamak çok heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Eser Türkiye'de ilk sergilendiğinde başrolü oynayan, eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Meriç Sümen'in de eğitmenler arasında bulunmasının kendileri için önemine değinen Ersoy, "Kendisi bizim ablamız, primadonnamız, ilk kuğu. Burada bizimle olması, esere dokunması, dans eden arkadaşlarımızla bütün tecrübelerini paylaşması paha biçilmez bir şey." ifadelerini kullandı

İLK KUĞU YENİ KUĞULARI EĞİTİYOR

Meriç Sümen de Kuğu Gölü'nün klasik baledeki yerine ve gücüne işaret ederek, bu eserde sadece kendisinin yurt içi ve yurt dışında 350 kez sahneye çıktığını söyledi.

"İzlemeye de oynamaya da doyamıyorsunuz. Balesi güzel, müziği güzel." değerlendirmesinde bulunan Sümen, bu zor eseri Kovid-19 salgını nedeniyle ara vererek sahneye koymanın balerin ve baletler için çok da kolay olmadığını anlattı. Sümen, "Ama aşk... Yine yapmak istiyorsunuz. Onlar da yapmak istiyorlar ve çalışıyorlar." diye konuştu.

Sümen, 3 bin kişilik büyük bir sahneye çıkmaktan duydukları heyecanı dile getirerek, "Yeni kuğularımız, yeni çocuklarımız var. Onlarla çalışıyorum, öğretiyorum." dedi.

Ankaralı sanatseverleri temsillere davet eden Sümen, "Dünyanın en güzel eserlerinden bir tanesi. Çocuklarımı yalnız bırakmayın. Sizin alkışlarınıza ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.


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