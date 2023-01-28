Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanan ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.