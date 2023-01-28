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Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı 'Aile' dizisinin yeni, toplu afişi yayınlandı. 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor

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  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...

    Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ve yayınlanmadan çok konuşulmaya başlanan SHOW TV ekranlarında seyirci ile buluşacak Ay Yapım’ın yeni özgün dizisi ‘Aile’nin yeni toplu afişi yayınlandı.
  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...

    Özgün senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi, seyircisiyle buluşmak için geri sayımda...
  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...

    Daha yayınlanmadan ilk afişi ve tanıtımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken, övgüleri toplayan ve saatlerce sosyal medya listelerinin başında yer alan dizinin yeni, toplu afişi yayınlandı.
  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanan ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...

    ‘Aile’, çok yakında SHOW TV’de izleyicilerle buluşacak.
  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...

    İşte 'Aile'den kareler...
  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...
  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...
  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...
  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...
  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...
  • Şimdiden çok konuşulan 'Aile'nin yeni afişi yayınlandı! Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler...

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