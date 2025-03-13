Simge Sağın: İlk heykel çalışmam
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, heykel sanatındaki hünerlerini, sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla sergiledi
Simge Sağın, müzik kariyerinin yanı sıra sanata olan ilgisiyle de adından söz ettirdi.
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Simge Sağın, sosyal medya hesabından heykel yaparken çekilmiş videolarını paylaşarak takipçilerine farklı bir yönünü gösterdi.
Heykel çalışmasını tamamladıktan sonra poz veren Simge Sağın, paylaşımına; "İlk heykel çalışmam" notunu ekledi.
Simge Sağın’ın bu sanatsal denemesi, takipçileri tarafından ilgi gördü.
Fotoğraflar: Instagram