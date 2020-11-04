Sinan Akçıl: Tüm okul yaşamın boyunca senin yanında olacağım

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İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'nda 91'nci saat mucizesi yaşandı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin, enkaz altından sağsalim kurtarıldı.

Küçük Ayda'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan İHH Kurtarma ekibi üyesi, "Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik" şeklinde konuştu.

Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Şarkıcı Sinan Akçıl ise Ayda'nın eğitim masraflarını üstlenmek istediğini duyurdu. Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Akçıl, şunları söyledi:

Sana kurban olunur güzel Ayda... Melek bakışlı... Babasıyla görüşmek için haber bekliyorum. İşe yararsa tüm okul öncesi ve ilköğretim yaşamın boyunca yanında olacağım senin. Herkes elinden geleni yapmalı. Bu bir mucizedir, başka bir şekilde kimse açıklamaya kalkmasın. Yüce Allah'ım anneciğinin mekanını cennet eylesin. Senin milyonlarda koruyucun var artık Türkiye'de... Hoş geldin Ayda bebek...