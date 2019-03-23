Burcu Kıratlı yayınladığı bu fotoğrafa, "Hayırlı Cuma'lar. Biz yuvamızda dualarımızı okuduk. Güzel Rabbim nazarlardan belalardan korusun hepimizi. Çok güzel bir hafta sonu olsun hepimize" notunu düştü.

Kıratlı'nın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.