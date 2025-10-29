Sındırgı'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 23.49'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. DHA'nın haberine göre çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.