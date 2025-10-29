Sındırgı'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.49'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı
Giriş: 29.10.2025 - 00:54 Güncelleme: 29.10.2025 - 00:58
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 23.49'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. DHA'nın haberine göre çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
