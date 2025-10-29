Habertürk
        Sındırgı'da 3,8 büyüklüğünde deprem

        Sındırgı'da 3,8 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.49'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 00:54 Güncelleme: 29.10.2025 - 00:58
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 23.49'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. DHA'nın haberine göre çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        #Son dakika haberler
        #son depremler
        #Sındırgı deprem
