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Sindirim sistemini düzenliyor bağışıklığı güçlendiriyor! Bu çay kış aylarının vazgeçilmezi oldu!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklar da boy göstermeye başladı. Şifayı doğada arayan vatandaşlar için vazgeçilmez bir çay mevcut. Öyle bir çay ki bu, adı bile farklı. İşte kış aylarında sizi hastalıklardan koruyacak, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve sindirim sisteminizi düzenleyecek mucizevi içecek.

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  • Sindirim sistemini düzenliyor bağışıklığı güçlendiriyor! Bu çay kış aylarının vazgeçilmezi oldu!

    Çeşitli baharatların karışımı ile hazırlanmış olan bu mucizevi içecek, Uzak Doğu ve Güney Afrika ülkelerinde şifa olarak içiliyor. İşte mistik çayı ve faydaları...
  • Sindirim sistemini düzenliyor bağışıklığı güçlendiriyor! Bu çay kış aylarının vazgeçilmezi oldu!

    MİSTİK ÇAYI NEDİR?

    Meyan kökü, böğürtlen, karabiber, kakule, zencefil, hindiba ve tarçın gibi farklı baharatların harmanlamasıyla oluşan mistik çayı, aroması yüksek ve yapı olarak kremsi bir çaydır.
  • Sindirim sistemini düzenliyor bağışıklığı güçlendiriyor! Bu çay kış aylarının vazgeçilmezi oldu!

    MİSTİK ÇAYI FAYDALARI NEDİR?

    Mistik çayının bilinen faydaları şu şekildedir;

    Tokluk hissi verir,

    Zayıflamaya yardımcı olur,

    Metabolizmayı hızlandırır,

    Enerji verir,

    Sindirim sistemini düzenler,

    Gaz problemlerini yok eder,

    Bağışıklık güçlendirir,

    Soğuk algınlığından korur,

    Baş ağrısını geçirir,

    Kan şekeri seviyesini dengeler,

    Antioksidandır,

    Mide kanseri riskini azaltır.

    **Baharat içerdiği için alerjisi olan kişilerin doktora danışması önerilir.**
  • Sindirim sistemini düzenliyor bağışıklığı güçlendiriyor! Bu çay kış aylarının vazgeçilmezi oldu!

    MİSTİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    4 su bardağı su

    3 su bardağı süt

    2 yemek kaşığı siyah çay

    6 adet ufalanmış kakule

    2 çay kaşığı tane karabiber

    1 parça taze zencefil

    10 adet karanfil

    2 adet çubuk tarçın

    Yapılışı: Baharatları kavurun ve içerisine su ile zencefili ekleyin. 5 dakika kaynatın ve 10 dakika demlenmesi için bırakın. Sütü ısıtın ve köpürtün. Karışımı süzün ve sütü üzerine ekleyin.
  • Sindirim sistemini düzenliyor bağışıklığı güçlendiriyor! Bu çay kış aylarının vazgeçilmezi oldu!

    MİSTİK ÇAYI ZARARLARI VAR MI?

    İçerisinde fazla baharat bulundurduğu için alerjik bünyelerde reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Kronik rahatsızlığı olan kişiler, emziren kadınlar ve anneler doktora danışmadan kullanmamalıdır.

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