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Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve şimdilerde iki kız çocuk annesi olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından beyaz mini elbisesiyle çekildiği karelerini sevenlerinin beğenisine sundu. Kobal'a binlerce yorum ve beğeni geldi.

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  • Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!

    2016 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan ve şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
  • Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!

    Kenan İmirzalıoğlu ile olan evliliğinden Leyla ve Lalin adını verdikleri iki kız evladı olan Sinem Kobal, beyaz elbisesiyle çekildiği pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinin beğenisine sundu.
  • Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!

    Bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdüren fakat yaptığı sosyal medya işbirlikleri ile sevenlerinden ayrı kalmayan Sinem Kobal'ın son pozlarına 32 binin üzerinde beğeni ve 259 yorum geldi.
  • Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!

    Instagram'da 6 milyon takipçisi olan 35 yaşındaki ünlü isme sevenlerinden: "Her halinle mükemmelsin", "Ay gibi parlıyorsun","Maşallah diyelim" gibi yorumlar geldi.
  • Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!

    İşte Sinem Kobal'ın son pozları...
  • Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!
  • Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!
  • Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!
  • Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!
  • Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!
  • Sinem Kobal elbiseli pozlarını paylaştı! Görenleri fiziğine hayran bıraktı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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