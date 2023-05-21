2016 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan ve şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.