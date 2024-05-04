Sinem Kobal'dan aşk pozu
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan yeni aşk pozu geldi
Giriş: 04.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:01
1
2016'da evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, 2022'de de kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
2
Sinem Kobal, zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
3
Çift, önceki akşam akadaşlarının doğum gününe katıldı. Sinem Kobal sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu ile aşk pozlarını paylaştı.