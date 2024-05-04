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        Haberler Magazin Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk pozu - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'dan aşk pozu

        Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan yeni aşk pozu geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:01
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        2016'da evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, 2022'de de kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

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        Sinem Kobal, zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

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        Çift, önceki akşam akadaşlarının doğum gününe katıldı. Sinem Kobal sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu ile aşk pozlarını paylaştı.

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        Ünlü oyuncu, fotoğraflarına "Aşk" notunu düştü.

        #Kenan İmirzalıoğlu
        #sinem kobal
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