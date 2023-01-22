Son olarak Gizli Saklı adlı dizide yer alan Sinem Ünsal, yeni bir projeye henüz imza atmadı. Ünlü oyuncunun sevenleri, onu ekranlarda görmek için sabırsızlıkla bekliyor. Şimdilik kalbinde de biri olmayan Sinem Ünsal'ın son paylaşımı 61.5 bin beğeni ve 586 yorumun sahibi oldu.