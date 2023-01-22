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Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!

Geçtiğimiz gün başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Kerem Alışık ve Sinan Tuzcu'nun yer aldığı 49 filminin galasına katılan güzel oyuncu Sinem Ünsal, siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünsal'a dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

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  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!

    Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Kerem Alışık ve Sinan Tuzcu'nun yer aldığı 49 filminin galasında boy gösteren Sinem Ünsal, kombiniyle çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü güzele takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar geldi.
  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!

    Mucize Doktor adlı diziyle kariyerinde başarılı bir çıkış yakalayan oyuncu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Katıldığı galada siyah sade bir elbise giymeyi tercih eden güzel oyuncu, dikkatleri üzerine çekti.
  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!

    Instagram hesabında 2.1 milyon takipçisi olan Sinem Ünsal'ın şık ve sade tarzına sevenleri kayıtsız kalamadı. Güzel ismin son paylaşımının altına, "Duru ve güzelsin.", "Her zaman güzelsin.", "Aşk kadın" gibi yorumlar geldi.
  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!

    Son olarak Gizli Saklı adlı dizide yer alan Sinem Ünsal, yeni bir projeye henüz imza atmadı. Ünlü oyuncunun sevenleri, onu ekranlarda görmek için sabırsızlıkla bekliyor. Şimdilik kalbinde de biri olmayan Sinem Ünsal'ın son paylaşımı 61.5 bin beğeni ve 586 yorumun sahibi oldu.
  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!

    İşte Sinem Ünsal'ın kombini...
  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!
  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!
  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!
  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!
  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!
  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!
  • Sinem Ünsal galanın en şık isimlerinden biri oldu! Ünlü isim kombiniyle göz kamaştırdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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