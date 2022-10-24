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Haberler Magazin 90'lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmen yaşamını yitirdi! Sinem Üretmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin haberleri
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Sinem Üretmen yaşamını yitirdi

90'lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmen, 51 yaşında hayatını kaybetti

90'lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmen yaşamını yitirdi! Sinem Üretmen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Manken Sinem Üretmen (51), hayata veda etti. Acı haberi Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

"SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Üretmen'in fotoğrafını yayınlayan Pulaş, gönderisinde "Başımız sağ olsun" notunu düştü. Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Deniz Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem" ifadelerini kullandı.

SİNEM ÜRETMEN HAKKINDA

Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971'de doğdu. 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998'de ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. Burak Kut'un 'Bebeğim' ve 'Demet Sağıroğlu'nun 'Kınalı Bebek' kliplerinde oynayan Sinem Üretmen’in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

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