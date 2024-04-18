Sinema biletlerinin ücret artışı hepsini geçti
Son zamanlarda sinema biletlerinin pahalı olduğu, bu nedenle salonlarda arzulanan kadar izleyici olmadığı konuşuluyor. Peki öyle mi? Sinema biletlerinin ücretlerindeki artışı, temel ürünlerin fiyat artış oranlarıyla karşılaştırdık
Son zamanlarda kiminle konuşsam sinema biletlerinin pahalı olmasından yana dert yanıyor.
Hatta konuştuğum bazı yapımcı ve oyuncular da bilet ücretlerinin yüksek olduğunu dile getirerek izleyici sayısının arzulanan seviyeye ulaşmamasının nedeninin bu olduğunu söylüyor.
Aslına bakarsanız, 2023 ila 2024'ün ilk 15 haftasını karşılaştırdığımız zaman; 4.144.139 daha fazla bilet kesildi.
• 2023 İlk 15 Hafta... 10.983.372
• 2024 İlk 15 Hafta... 15.127.511
Ne var ki sinemacılar, yine de gişe rakamlarının arzu edilen düzeyde olmadığını dile getiriyor. Bu yıl gösterime daha iddialı filmelerin girdiğini öne sürerek izleyici sayısının olduğundan daha fazla olması gerektiğini düşünüyorlar. Bu nedenle de ocak - nisan arasında kesilen bilet sayısının beklentinin altında olduğunu belirtiyorlar.
Peki bilet ücretleri söylendiği gibi pahalı mı?
Bilet ücretlerinin son bir yıldaki artışının hangi düzeyde olduğunu ölçmenin en iyi yollarından biri şüphesiz temel ürünlerdeki fiyat artışlarıyla karşılaştırmak.
Sinema bileti ücretlerindeki artış, temel ürünlerdeki artışı geçti.
Mart 2024 itibarıyla bilet ücretleri, Türk filmlerinde; % 83.1, yabancı filmlerde ise % 127.7 arttı.
Türk filmlerindeki artışla yabancı filmlerin bilet ücretlerindeki artışın farklılığı dikkat çekti.
Türk filmlerinin bilet ücretleri; bir yıl içinde 56.2 TL artarken, yabancı filmlerin bilet ücretlerindeki artış; 104.9 TL oldu.
Yabancı filmlerin bilet ücretleri, Türk filmlerinin bilet ücretlerine oranla; % 86.6 oranında daha fazla zam gördü.
2023 Mart Bilet Ücreti Ortalamaları
• Türk Filmi... 67.6 TL
• Yabancı Film... 82.1 TL
2024 Mart Bilet Ücreti Ortalamaları
• Türk Filmi... 123.8 TL (Artış... % 83.1)
• Yabancı Film... 187 TL (Artış... % 127.7)
Temel Ürünlerin Fiyat Artışı (Mart 2023 - Mart 2024)
• Taze meyve ve sebze... % 82.6
• Haberleşme Hizmetleri... % 71.9
• Gıda ve alkolsüz içecekler... % 70.4
• Dayanıklı Mallar (Altın hariç)... % 61.1
• Ekmek ve tahıllar... % 58.8
• Temel Mallar... % 56.4
• Giyim ve Ayakkabı... % 49.1
• Enerji... % 37.3
Enflasyon (Mart 2023 - Mart 2024)
• % 68.5
Sinema biletlerindeki artışın yüksekliği hasılatlarda da gözler önüne seriliyor. Şöyle;
2023'ün ilk 15 haftasında gösterimde olan Türk ve yabancı 180 filmin hasılatı; 753.072.723 TL idi.
• Film başına... 4.183.737 TL
2024'ün ilk 15 haftasında gösterimde olan Türk ve yabancı 203 filmin hasılatı ise; 1.993.997.178 TL.
• Film başına... 9.527.079 TL