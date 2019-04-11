Singapur'da son üç günde düzenlenen ikinci operasyonda 13 ton daha pangolin pulu ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; gümrük yetkilileri, Nijerya'dan gelen Singapur üzerinden Vietnam'a gitmesi planlanan konteynerde 474 poşet içerisinde 13 ton pangolin pulu ele geçirildiğini kaydetti.

Üç gün önce düzenlenen operasyonda 14 ton pula el konulduğunu anımsatan yetkililer, 38 bin pangoline ait toplamda 27 ton pangolin pulunun ele geçirildiğini belirtti.

TOPLAM DEĞERİ 80 MİLYON DOLAR CİVARI

Yetkililer, pulların toplam değerinin en az 80 milyon dolar civarı olduğunu söyledi.

Karınca yiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtası genelinde yasa dışı alınıp satılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddiasıyla Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

"Pullu karıncayiyen" olarak da bilinen pangolinler, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinler, karınca ve böcek yiyerek besleniyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pangolinler koruma altında bulunuyor.