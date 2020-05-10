Singapur'da Kovid-19 vakası sayısı 23 bini geçti

AA

Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 876 artarak 23 bin 336'ya ulaştığını açıkladı.

Yeni vakalardan yalnızca 3'ünün Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalan çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu belirtildi.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede virüse yakalanan 2 bin 296 kişi iyileşirken, 21 bin 20 kişinin tedavisi sürüyor.

- Kademeli geçiş 12 Mayıs'ta

Singapur İşgücü Bakanlığı, firmaların iş yerlerinde faaliyetlerini sürdürebilmesi için birtakım önlemler alınması, fiziksel etkileşimin azaltılması ve sosyal mesafenin sağlanması şartlarını getirdi.

Ülkede, kuaförler, çamaşırhaneler, bazı gıda perakendecileri ve evcil hayvan malzemeleri satışı yapan iş yerleri gibi bazı işletmelerin, 12 Mayıs itibarıyla kademeli açılacağı duyurulmuştu.

- "Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının kitlesel yayılımını düşürmüştü.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.

Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.