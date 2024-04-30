Sınıf öğretmeni gezdiği farklı kentlerdeki 380 kuş türünü kaydetti

Şu an taş bülbülü isimli kuş türünü incelemeye devam ettiğini vurgulayan Ünlü, "Kuşları fotoğraflıyorum, arşivliyorum ve ses kayıtlarını alıyorum. Hem bilimsel çalışmalarda kullanılması hem gelecek kuşaklara taşımak hem de öğrencilerime bu kuşları tanıtmak için çalışıyorum" diye konuştu.