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        Haberler Yaşam Sınıf öğretmeni gezdiği farklı kentlerdeki 380 kuş türünü kaydetti

        Sınıf öğretmeni gezdiği farklı kentlerdeki 380 kuş türünü kaydetti

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Ünlü, çocukluğundan beri merak duyduğu kuşların 380 türünü kayıt altına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:58
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        Üniversiteye kadar kendi güvercinlerini besleyen Mehmet Ünlü, sınıf öğretmenliğine başladığı yıllarda bir internet sitesindeki paylaşımlardan etkilenerek doğadaki kuşları gözlemlemeye karar verdi.

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        İlk olarak bir dürbün alan Ünlü, öğretmenliğe başladığı Kars'ta dağ tepe demeden gözlemlemeye başladığı kuşların peşinden gitti.

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        Amatör olarak başlayan kuş merakı zamanla profesyonelleşen Ünlü, her bir köşesini gezdiği Türkiye'deki kuş türlerinden 380'inin fotoğrafını, bazılarının görüntüsünü çekti, kiminin de sesini kayda aldı.

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        Ünlü, yıllarca kuşlara merak duyduğunu ve fırsat bulduğu zamanlarda davranışlarını gözlemlediğini söyledi. Kuş gözlemciliğinin önemli olduğunu dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

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        "Gözlemlerken öncelikle dürbünle kuşu tanımlıyoruz. Kamuflaj kıyafetleri giyerek kuşa olabildiğince yaklaşmaya çalışıyoruz. Fotoğrafını alıyoruz. Kuşları kendi doğal ortamlarında gözlemlemiyorum. Davranışlarını, hareketlerini ya da hangi tür olduğunu tanımlıyorum.

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        Önce kuşları yerel isimleriyle tanıyorsun. Daha sonraki yıllarda rehber kitapları alıp onun üzerinden kuşlara bakıyorsun. Tüy yapısı, gagası, ayakları, kuyruğu, kanatları kuşun en önemli morfolojik özellikleridir. Bu morfolojik özelliklerden kuşu tanımlamaya çalışıyorum. İşin içinden çıkamadığımda arkadaşlardan destek alıyorum."

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        Ünlü, arkadaşlarıyla kurdukları "trakus.org" isimli siteye kayıtları girdiklerini ve gelecek kuşaklara kaynak olması için 17 kişilik ekiple hazırladıkları "Türkiye'nin kuşları" isimli kitabı 2022'de yayımladıklarını ifade etti.

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        "ÖĞRENCİLERİME BU KUŞLARI TANITMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

        Sadece Türkiye'de değil, İspanya'da da kuş gözlemlediğini anlatan Ünlü, "Türkiye'de en son listede 500 tür görüldü. 500. türümüz Güneyli Yakutgerdanlı Arıkuşu. Ben bunların 380'ini gördüm. Yurt dışından da 28 ayrı tür var. Yani 400'e yakın türü kayıt altına almış oldum" dedi.

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        Ünlü, kuş merakının artık daha profesyonel bir hale dönüştüğünü ve bu yüzden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde kuşlar üzerine yüksek lisans yaptığını dile getirdi.

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        Şu an taş bülbülü isimli kuş türünü incelemeye devam ettiğini vurgulayan Ünlü, "Kuşları fotoğraflıyorum, arşivliyorum ve ses kayıtlarını alıyorum. Hem bilimsel çalışmalarda kullanılması hem gelecek kuşaklara taşımak hem de öğrencilerime bu kuşları tanıtmak için çalışıyorum" diye konuştu.

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        #kuş türü
        #Sınıf öğretmeni
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