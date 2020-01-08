Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, lise öğrencisi Rojbin T. (14),4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra pencereden atladı. Ağır yaralanan Rojbin T., hastaneye kaldırılırken, öğrenci ve öğretmelerin, emniyette ifadelerine başvuruldu.

Diyarbakır
DHA

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Rojbin T., henüz bilinmeyen nedenle 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştı. Rojbin, tartışma sonrası pencereden kendisini boşluğa bıraktı.

 

İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, zemine çakılan Rojbin'in ağır yaralı olduğunu belirleyip, ilk müdahaleyi yaptı. Rojbin T., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojbin T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, öğrenci ve öğretmelerin ifadelerine başvurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB açıkladı: 15 Tatil ne zaman başlıyor? 2020 Sömestr tatil tarihi
GÜNDEM15 Tatil ne zaman başlıyor?
Fahrettin Altun: İdlib'i bir kez daha barış ve istikrara kavuşturabiliriz
GÜNDEM"İdlib'i barış ve istikrara kavuşturabiliriz"
Sağlıklı ve sosyal okul yaşamı için izcilik kampları yapılacak
GÜNDEMSağlıklı ve sosyal okul yaşamı için izcilik kampları ...
Hasankeyf'te sular yükseldi! Yüzer Liman'ın montajı tamam
GÜNDEMHasankeyf'te sular yükseldi
Marmara Denizi'nde poyrazın yerini sakinlik aldı!
GÜNDEMNormale döndük!
Karda mahsur kalan hastaları AFAD böyle kurtardı
GÜNDEMAFAD hastaları böyle kurtardı
Sabiha Gökçen kapalı olduğu saatlerde İstanbul Havalimanı'na 50 uçak indi
GÜNDEMPist kazasında 50 uçak yönlendirilmiş
PKK'nın üst düzey kadın yöneticisine MİT ve TSK'dan ortak operasyon!
GÜNDEMPAJK'ın sözde yöneticisine operasyon!
İncirlik Üssü nerede? İncirlik Üssü'nün tarihi
GÜNDEMİncirlik Üssü nerede?
Şehit Aybüke öğretmen adına atölye açıldı
GÜNDEMAybüke öğretmen adına atölye açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X