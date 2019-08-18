Sınırsızlar filmi oyuncuları kimler? Sınırsızlar konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera türündeki Sınırsızlar filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

SINIRSIZLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sanzhar Madiev

Anton Pampushnyy

Alina Lanina

Mila Maksimova

Vyacheslav Razbegaev

SINIRSIZLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir grup süper kahramanın maceralarını konu alan film “Sınırsızlar” Kanal D’de ekrana geliyor. Soğuk Savaş döneminde "Patriot" adlı bir organizasyon çok gizli bir projeye imza atar. Süper kahramanlardan oluşan bir ekip yaratan bu organizasyonun amacı gerekli zamanlarda bu süper kahramanları koruma göreviyle sahaya göndermektir. Çoklu Sovyet devletleri üyelerinden oluşan bu süper kahraman ekibi uzun yıllar boyunca kimliklerini gizli tutarak yaşarlar. Ancak kritik zamanlar geldiğinde bu ekip tekrar birleşmek zorunda kalacaktır...