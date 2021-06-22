Sinop adının kökeni; Antik çağda Paphlagonia olarak adı geçen bölgenin kuzey ucunda MÖ 7. yüzyılda Miletoslular tarafından bir ticaret kolonisi olarak kurulan Sinop’un bilinen en eski adı Sinope’dir. Kaynaklarda, kentin bu ismini kurucuları olduğu rivayet edilen Sinope adlı bir amazondan veya mitolojide Irmak Tanrısı Asopos’un su perisi kızı olarak anlatılan Sinope’den aldığı belirtilmektedir. Arkaik, Klasik ve Helenistik dönemlere ait kent sikkelerinde geçen ΣΙΝΩ (SİNO) kelimesi, ΣΙΝΩΓΕΩΝ (SİNOPEON) ya da ΣΙΝΩΓΗΣ (SİNOPHE) kelimelerinin kısaltması olarak kabul edilir.

SİNOP NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Sinop, Karadeniz kıyı şeridinin kuzeye doğru en çok sivrilerek uzanmış bulunan Boztepe Burnu ve Yarımadası üzerinde kurulmuştur. 41 derece 12 dakika ve 42 derece 06 dakika kuzey enlemleri ile 34 derece 14 dakika ve 35 derece 26 dakika doğu boylamları arasında yer alır. Batısında Kastamonu, doğusunda Samsun, güneyinde Çorum illeri ile komşu olan Sinop'un kuzeyinde Karadeniz yer almaktadır.

SİNOP'A ULAŞIM

KARAYOLU

Sinop'a her gün büyükşehirlerden otobüs kalkmaktadır. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’nde yer alan diğer şehirlerden otobüs ile ulaşım mümkündür.

Türkiye’nin tüm şehirlerinden özel araç ile şehre ulaşım mümkün olup, araç veya akıllı telefonlarda yer alan navigasyon uygulamaları en kısa yol seçeneklerini sunmaktadır.

HAVAYOLU

Sinop Havalimanı şehir merkezine yaklaşık olarak 8 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Havalimanından merkeze dolmuşlar gittiği gibi aynı zamanda taksi ile de şehir merkezine ulaşım sağlanabilmektedir. Taksi ile ulaşım ücreti 35 – 40 TL’dir.

Sinop Havalimanı’na sadece İstanbul üzerinden aktarmasız şekilde uçuş yapılmaktadır. Diğer şehirlerden gelmek isteyen kişiler İstanbul aktarmalı olarak gidebilmektedir. İstanbul – Sinop yolculuğu ise yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika sürmektedir.

SİNOP'UN KAÇ İLÇESİ VAR?

İlin yüz ölçümü 5.718 km2'dir. İlde km2'ye 38 kişi düşmektedir. Sinop ili nüfusu: 216.460'dür. Bu nüfusun % 62,1i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 5.718 km2'dir. İlde km2'ye 38 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 148’dır.) İlde yıllık nüfus % 0,82 azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Gerze (% 3,41)- Durağan (% -9,86)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 50 mahalle ve ayrıca 464 köy vardır.

Ayancık

Boyabat

Dikmen

Durağan

Erfelek

Gerze

Merkez

Saraydüzü

Türkeli

SİNOP PLAKASI: 57

SİNOP'TA GEZİLECEK YERLER

Boyabat Kalesi

Sinop Kalesi

Sinop Sahili

Hamsiyos Fiyordu

Hamsilos Tabiat Parkı

Akgöl

Bazalt Kayalıkları

Sarıkum Tabiat Koruma Alanı

İnaltı Mağarası

Sinop Arkeoloji Müzesi

Çeçe Sultan Türbesi

Etnografya Müzesi

Deniz Şehitleri Anıtı

Terelek Kaya Mezarı

Ağcaçal Mağarası

Buzluk Yaylası

Tarihi Cezaevi

SİNOP YÖRESEL YEMEKLERİ

Mantı (İçi Etli Hamur)

Nokul (üzümlü cevizli, kıymalı ve yoğurtlu)

Pilaki

Kaşık çıkartması

Keşkek yemeği

Islama

Mısır çorbası

Mısır tarhanası

Mısır pastası

Sirkeli pırasa

İçli tava

Katlama

Kabak millesi

Hamursuz tatlı

Muhlama(Kuymak)

Kaygana