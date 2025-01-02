Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
SİNOP'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
SİNOP’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sinop’un Erfelek ilçesi Çelen köyü mevkisinde meydana geldi. Halil Ö. yönetimindeki 34 GAH 663 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Y. yönetimindeki 57 ACB 209 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde sürücü Halil Ö. ile araçta bulunan İbrahim T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan Ramazan Y. ve Oğuzhan Y. ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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