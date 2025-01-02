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        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        SİNOP'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 23:30 Güncelleme: 02.01.2025 - 23:35
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        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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        SİNOP’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Sinop’un Erfelek ilçesi Çelen köyü mevkisinde meydana geldi. Halil Ö. yönetimindeki 34 GAH 663 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Y. yönetimindeki 57 ACB 209 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde sürücü Halil Ö. ile araçta bulunan İbrahim T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan Ramazan Y. ve Oğuzhan Y. ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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