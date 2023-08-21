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        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş Gerze'de yatırımları inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:13
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        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş Gerze'de yatırımları inceledi
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        SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze'de yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

        Maviş'e, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, AK Parti İlçe Başkanı Cumhur Kurt ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

        Maviş, ilçede yapımı devam eden otogar alanı, seyir terası inşaatlarında incelemelerde bulundu, Belediye Başkanı Şensoy'dan bilgi aldı.

        Yapımı tamamlanan, Fetih 1453 yarı olimpik yüzme havuzu ve Alparslan Türkeş Spor Salonu da ziyaret edildi.

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