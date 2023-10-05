Sinop Valisi Özarslan Durağan ilçesini ziyaret etti

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesine ziyarette bulundu.

Özarslan'ı Kaymakamlık binası önünde Kaymakam Celal Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan ve diğer ilgililer karşıladı.

Karşılamanın ardından Kaymakam Güngör, Vali Özarslan'a ilçede devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra esnafı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. ​​​​​​​

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