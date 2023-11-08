Boyabat'ta 5. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları sergisi açıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde "5. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları" sergisi açıldı.

Boyabat Belediyesince 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan sergide 34 oyun istasyonu, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Çocukların kurdele keserek açılışını yaptığı sergide konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ceylan, "Biz de sizin gibi çocukken burada sergilediğimiz çoğu oyunları sokakta arkadaşlarımızla oynuyorduk. Büyükleriniz buradaki oyun materyallerini görünce çocukluklarını hatırlayacaklardır. Toplumumuz ve tabii ki sizler de tabletlerinizde, cep telefonlarınızda kültürümüzle ilgisi olmayan oyunlar oynuyorsunuz. Dedelerinizin, babalarınızın çocukluğundaki oyunlarını bilmiyorsunuz. Bilmeyince de kendi kültürümüzü unutuyor, gelecek kuşaklara aktaramıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere ahşap oyun materyalleri dağıtıldı.

Sergi, 10 Kasım'a kadar açık kalacak.