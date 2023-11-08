Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta 5. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları sergisi açıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "5. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta 5. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "5. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları" sergisi açıldı.

        Boyabat Belediyesince 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan sergide 34 oyun istasyonu, katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Çocukların kurdele keserek açılışını yaptığı sergide konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ceylan, "Biz de sizin gibi çocukken burada sergilediğimiz çoğu oyunları sokakta arkadaşlarımızla oynuyorduk. Büyükleriniz buradaki oyun materyallerini görünce çocukluklarını hatırlayacaklardır. Toplumumuz ve tabii ki sizler de tabletlerinizde, cep telefonlarınızda kültürümüzle ilgisi olmayan oyunlar oynuyorsunuz. Dedelerinizin, babalarınızın çocukluğundaki oyunlarını bilmiyorsunuz. Bilmeyince de kendi kültürümüzü unutuyor, gelecek kuşaklara aktaramıyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından öğrencilere ahşap oyun materyalleri dağıtıldı.

        Sergi, 10 Kasım'a kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Sinop'ta lakerda festivali 17-19 Kasım'da yapılacak
        Sinop'ta lakerda festivali 17-19 Kasım'da yapılacak
        Sinop'ta düzenlenen "Özelim Projesi" devam ediyor
        Sinop'ta düzenlenen "Özelim Projesi" devam ediyor
        TEMA'dan "Biyolojik Çeşitlilik Farkındalık Etkinliği"
        TEMA'dan "Biyolojik Çeşitlilik Farkındalık Etkinliği"
        Sinop'ta yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
        Sinop'ta yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
        Boyabat'ta kadın üreticilere destek büyüyor
        Boyabat'ta kadın üreticilere destek büyüyor
        Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı yakalandı
        Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı yakalandı