Sinoplu sinemaseverler "Son Akşam Yemeği" filmini beğendi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi Sinop'ta sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğinin konu edildiği film, Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'ndeki sinema salonunda seyirciyle buluştu.

Filmi izleyenler arasında yer alan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AA muhabirine, öğrenciler, idari personel ve akademisyenlerle izledikleri yapımdan çok etkilendiklerini söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir eserin ortaya konulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Taşdemir, "Son Akşam Yemeği filmini izledik. Gerçekten çok etkilendik. Çok emek var, çok güzel bir filmdi. Cumhuriyet'in gelecek nesillere aktarımı çerçevesinde yeni Türkiye vizyonuyla güzel katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu güzel anlamlı ve güzel filmin yapımında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

İzleyicilerden Ceren Demiralp ise filmin hikayesiyle insana farklı duygular yaşattığını belirterek "Çok ama çok beğendim. Bize farklı ve güzel duygular yaşatan bir film olmuş. Katkısı olanlara ve bize izleme imkanı sunan üniversitemize teşekkür ederim." dedi.