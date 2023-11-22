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        Sinop'ta balıkçılar fırtınanın ardından yeniden denize açıldı

        Karadeniz'in önemli balıkçı kenti Sinop'ta, fırtına nedeniyle limanda bekleyen balıkçılar, havanın düzelmesinin ardından yeniden denize açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:04
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        Sinop'ta balıkçılar fırtınanın ardından yeniden denize açıldı
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        Karadeniz'in önemli balıkçı kenti Sinop'ta, fırtına nedeniyle limanda bekleyen balıkçılar, havanın düzelmesinin ardından yeniden denize açıldı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık bir haftadır Sinop limanında tekneleriyle bekleyen balıkçılar, havanın mevsim normallerine dönmesiyle ağlarını yeniden denize bıraktı.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarının son bir haftadır avcılığı engellediğini ve bazı yerlerde balıkçı teknelerinin hasar gördüğünü belirterek, dün akşam saatleri itibarıyla fırtınanın dinmesinin ardından balıkçıların yeniden denize çıktığını söyledi.

        Balıkçıların limanda beklerken eksik ve ihtiyaçlarını giderdiğini aktaran Ünlü, "Büyük bir fırtına yaşadık. Bazı limanlarda balıkçı tekneleri battı, bazıları da kullanılamaz hale geldi. Buradan her birine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hava şartlarının düzelmesiyle yeniden denize açılan teknelerle avcılık da kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah balıkçılarımız için bol ve bereketli bir avcılık olur." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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