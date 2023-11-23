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        Kocaeli'de eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etmişti; cenazeler Sinop'ta defnedildi

        KOCAELİ'de,önceki gün Bahri Göksu (58) boşanma aşamasındaki eşi Kezban Göksu (58) ile oğlu Salih Göksu'yu (32) öldürüp, intihar etti. Göksu çifti ve oğulları Sinop'un Erfelek ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:10
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        Kocaeli'de eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etmişti; cenazeler Sinop'ta defnedildi
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        KOCAELİ'de,önceki gün Bahri Göksu (58) boşanma aşamasındaki eşi Kezban Göksu (58) ile oğlu Salih Göksu'yu (32) öldürüp, intihar etti. Göksu çifti ve oğulları Sinop'un Erfelek ilçesinde toprağa verildi.

        Olay, 21 Kasım'da, Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 528'inci Sokak'ta meydana geldi. Bahri Göksu, oğlunun evinde kalan boşanma aşamasındaki eşi Kezban Göksu'nun yanına gidip tartışmaya başladı. Çiftin oğulları Salih Göksu da tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra Bahri Göksu, belinden çıkardığı tabancayla önce eşine sonra oğluna ateş etti. Kezban Göksu olay yerinde hayatını kaybederken, Salih Göksu yaralandı. Kaçan Bahri Göksu, kendi evine gidip aynı tabancayla intihar etti. Hastanede tedaviye alınan Salih Göksu, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Salih Göksu'nun 1 yıllık evli olduğu da öğrenildi. Anne, baba ve oğulun cenazeleri, Sinop'un Erfelek ilçesi Kınık Mahallesi'nde, kılınan öğle namazı sonrası, toprağa verildi. Cenazeye Göksu ailesinin yakınları ile bölge halkı katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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