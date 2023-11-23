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        Sinop'ta Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünden Cumhuriyetin 100. yıl sergisi

        Sinop Halk Eğitim Merkezi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılıyla ilgili sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:10
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        Sinop'ta Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünden Cumhuriyetin 100. yıl sergisi
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        Sinop Halk Eğitim Merkezi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılıyla ilgili sergi düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerini büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştiğini hatırlattı.

        Özarslan, "Bizi biz yapan, bizi farklı kılan bu coğrafyada bizim bin yıllık kalışımızı ve kalmaya da devam etmemizi sağlayan en önemli alanımız eğitimdir. Buna çok önem veriyoruz. Bu kapsamda bizim en büyük kaynağımız, zenginliğimiz, gücümüz ve hayat kaynağımız insanımız ve insanımızın özünde olan öğrenme merakı ve zekamız." dedi.

        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olmasının önemini de vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:

        "Hayat boyu eğitim, gerçekten çok önemli. Beşikten mezara kadar eğitim, öğretim... Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bunlar bizim ruhlarımızda, derinliklerimizde, zihnimizde yer alan mesajlar. Buradan güç alarak, eğitim ve öğretimi yani orta, lise veya yüksek öğrenimi bitirince eğitim öğretimi bitirmiyoruz. Biz, bir yaşam boyunca eğitim ve öğretim diyoruz. Dolayısıyla bu tür merkezler aynı zamanda tedavi merkezi. Bunu böyle görmek lazım. Burayı bir sosyalleşme, kaynaşma ve bir tedavi merkezi olarak görüyoruz. Öğretmenlerimizi ve kurs için gelen kursiyerlerimizi tebrik ediyorum."

        Sinop Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun ise, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde merkezin öğretmenleri ve kursiyerlerce el emekleriyle başta dokuma olmak üzere çeşitli resim, giyim, takvim, Atatürk fotoğrafları ve el sanatları alanındaki 50 eseri sergilediklerini söyledi.

        Açılışa, Sinop Belediye Başkan Vekili Önder Serdar Öztürk, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, kurum müdürleri ile davetliler katıldı.

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        Galeri
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