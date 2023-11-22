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        Sinop'ta "Müzemize Kazandırılan 100 Seçkin Eser" adlı fotoğraf sergisi açıldı

        Sinop Valiliğince, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Müzemize Kazandırılan 100 Seçkin Eser" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:02
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        Sinop'ta "Müzemize Kazandırılan 100 Seçkin Eser" adlı fotoğraf sergisi açıldı
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        Sinop Valiliğince, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Müzemize Kazandırılan 100 Seçkin Eser" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Arkeoloji Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerini büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Özarslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kültür devleti olduğunu belirterek, "Anadolu'muz, Türkiye'miz geçmişte kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Aynı zamanda da Selçuklu ve Osmanlı geçmişimizle de bu coğrafyaya Türk ve Osmanlı eserleri kazandırılmıştır. Bu eserler insanlığın ortak mirasıdır ve hepimizindir." dedi.

        Türk milletinin yeniliğe ve medeniyete aşık bir millet olduğunu ifade eden Vali Özarslan, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda Sinop'umuz doğal güzellikleriyle, tabiat parklarıyla, tabiat anıtlarıyla yeşil vatanımızın en güzel ve güzide köşelerinden birisidir. Şu anda bulunduğumuz Arkeoloji Müzemizle, yanımızda bulunan Etnografya Müzemizle, Tarihi Cezaevi Müzelerimizle, antik medeniyet ve sonrasındaki arkeolojik eserlerle ve kültürel miraslarla gerçekten zengin bir kentiz. Müzemizde yaklaşık 13 bin 500 tescillenmiş arkeolojik eser var. Bu eserlerin buraya kazandırılmasına insanlığa hediyesinde medeniyete katkı veren, emeği geçen herkese minnettarlığımızı ifade ediyoruz."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ise müzelerinin envanterine kayıtlı 13 bin 500 eserin yanında yaklaşık 500 tescilli kültür varlığı olduğunu belirtti.

        "Müzemize Kazandırılan 100 Seçkin Eser" adlı sergide, Sinop'un tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan eski ve yeni fotoğraflar yer aldı.

        Açılışa, Sinop Belediye Başkan Vekili Önder Serdar Öztürk, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, kurum müdürleri ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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