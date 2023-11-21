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        Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Sinop'ta 3 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:56
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        Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sinop'ta 3 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 26 ekipten oluşan 78 personelle düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı.

        Ekipler, bu çerçevede 5 otogar, 22 metruk bina, 46 umuma açık yer ve 28 inşaat alanını kontrol etti.

        Uygulamada 564 kişiyi inceleyen ekipler, yasal olmayan yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmeni yakalayıp geri gönderme merkezine gönderdi.

        Aranan kişilerin yakalandığı uygulamada, kaçak işçi çalıştıran 1 işyeri hakkında da idari işlem başlatıldı.

        Trafik denetimlerinde de 24 araç sürücüsüne, 38 bin 370 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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