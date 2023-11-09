Gerze'de Organ Bağışı Haftası kapsamında stant açıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant oluşturuldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Bağışı Birimince Gerze Devlet Hastanesi girişine açılan stantta görevli personel, vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgi verdi, bağışın önemini anlattı.

Vatandaşlara organ bağışı yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekenleri gösteren broşür de dağıtıldı.

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