Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de Organ Bağışı Haftası kapsamında stant açıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de Organ Bağışı Haftası kapsamında stant açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant oluşturuldu.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Bağışı Birimince Gerze Devlet Hastanesi girişine açılan stantta görevli personel, vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgi verdi, bağışın önemini anlattı.

        Vatandaşlara organ bağışı yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekenleri gösteren broşür de dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Vali Özarslan'dan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'na fidan dikim törenine davet
        Vali Özarslan'dan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'na fidan dikim törenine davet
        Sinoplu sinemaseverler "Son Akşam Yemeği" filmini beğendi
        Sinoplu sinemaseverler "Son Akşam Yemeği" filmini beğendi
        Sinop'ta lakerda festivali 17-19 Kasım'da yapılacak
        Sinop'ta lakerda festivali 17-19 Kasım'da yapılacak
        Sinop'ta düzenlenen "Özelim Projesi" devam ediyor
        Sinop'ta düzenlenen "Özelim Projesi" devam ediyor
        Boyabat'ta 5. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları sergisi açıldı
        Boyabat'ta 5. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları sergisi açıldı
        TEMA'dan "Biyolojik Çeşitlilik Farkındalık Etkinliği"
        TEMA'dan "Biyolojik Çeşitlilik Farkındalık Etkinliği"