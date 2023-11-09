Sinop Valisi Özarslan, "Son Akşam Yemeği" filmini izledi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Sinop'ta sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğinin konu edildiği film, Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'ndeki sinema salonunda ikinci kez seyirciyle buluşturuldu.

Filmi izleyenler arasında yer alan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, gazetecilere, bu anlamlı filmin tekrar tekrar izlenmesi gerektiğini söyledi.

Filmin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özarslan, "Cumhuriyet, yokluk, yoksulluk büyük sıkıntılara ateş çemberinden geçirilerek kuruldu. Dolasıyla büyük Atatürk'ün dediği gibi, Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak, muzaffer ve bahtiyar olacak. Buna inanıyoruz." dedi.

Filmi izleyenler arasında bulunan Alper Şahin Bektaş ise Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir filmin yapılmasını çok anlamlı bulduğunu dile getirerek, "Film bize Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu bir kez daha gösterdi. 100. yılda çok anlamlı bir film olmuş. Emek veren herkese teşekkürler." ifadesini kullandı.