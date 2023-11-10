Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Sinop'un Gerze ilçesinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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