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        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 21:42 Güncelleme: 10.11.2023 - 21:46
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        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

        Mustafa Köse'nin (35) kullandığı 37 ABC 693 plakalı otomobil, Çatpınar köyü mevkisinde Oktay Kuru (24) yönetimindeki 57 DR 189 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Melek Köse (30), Yeter Köse (32), Abdülhamit Köse (10), Abdülsamet Köse (8), Sema Lafçı (7), Şükrü Hilmi Lafçı (5) ve Harun Rüzgar (23) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesiqne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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