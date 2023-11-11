MHP Sinop İl Başkanı Çınar, yerel seçimleri değerlendirdi

MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar, yerel seçim süreciyle ilgili bilgi verdi.

Çınar, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri adaylarının en kısa sürede belirleneceğini söyledi.

Yerel seçimler için adaylık başvurusunun 13 Kasım Pazartesi günü başlayacağını, 15 Aralık Cuma günü de sona ereceğine belirten Çınar, "Şu anda ilçelerimizde partimizin birçok aday adayı mevcut. Burada ittifak nasıl işler, onu önceki süreç belirleyecek ancak Sinop MHP olarak birçok ilçede aday çıkartmak istiyoruz. Sinop merkezde ittifak olmazsa kendi adayımızı çıkaracağız. İttifak olacaksa bu ittifakın MHP çatısı altında yapılması için raporumuzu ilettik. Biz kimseyi ötekileştirmeden, yalnızlaştırmadan, ayrıştırmadan siyaset yapıyoruz. Sinop merkez dahil birçok ilçede yerel seçimlere iddialı olarak hazırlanmaktayız. MHP bu dönem Sinop'ta birden fazla belediye başkanı çıkaracaktır." dedi.

Partilerinden aday adayı olacaklardan bazı isteklerinin olacağını dile getiren Çınar, "Temiz geldik, temiz kalmak ve temiz gitmek istiyoruz. Bir gün elbet bu bayrağı devredeceğiz ama MHP olarak nasıl dürüst siyaset yapılır, bunu herkese göstereceğiz." ifadesini kullandı.