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        Üniversite öğrencileri, sahipsiz hayvanlara destek amacıyla program düzenledi

        Sinop Üniversitesi Yaşam Dostları Öğrenci Kulübü tarafından, sahipsiz hayvanlara destek amacıyla eğlence programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:01 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:03
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        Üniversite öğrencileri, sahipsiz hayvanlara destek amacıyla program düzenledi
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        Sinop Üniversitesi Yaşam Dostları Öğrenci Kulübü tarafından, sahipsiz hayvanlara destek amacıyla eğlence programı düzenlendi.

        Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Sinop Üniversitesi Yaşam Dostları Öğrenci Kulübü Başkanı Aslı Sena Çetinkaya, müzik kulübü ile iş birliğinde sokakta yaşayan hayvanlara destek olmak amacıyla "mama desteği" etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinliğe Sinop Belediye Kent Konseyi Gençlik Meclisinin ev sahipliği yaptığını belirten Çetinkaya, "Amacımız 200 üyeden oluşan kulüp üyelerimizle bir araya gelerek, insanlarımıza sokakta yaşayan hayvanların kış mevsimi ve soğukların yaklaştığı şu günlerde duyarlılık kazandırmak. Daha sonra bu mamaları sahipsiz hayvanların bulunduğu ortamlara dağıtarak onları bir nebze de olsa beslemeye çalışacağız." dedi.

        Bu yıl etkinliğin ikincisini düzenlediklerini anlatan Çetinkaya, "Arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız bize sürekli destek veriyor. Zaten Sinop, hayvanları seven bir kent. O yüzden ilgi çok var ve bu etkinliğe çok sıcak bakıp sosyal medyada paylaşımlar yapıyor ve bize sokak hayvanları için mama göndererek destek oluyorlar. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe Sinop Belediye Başkan Vekili Önder Serdar Öztürk de katıldı.

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