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        Gerze'de 11 kadına ekipman desteği

        Sinop'un Gerze ilçesinde köylerde üretim yapan 11 kadına ekipman desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:25 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:31
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        Gerze'de 11 kadına ekipman desteği
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        Sinop'un Gerze ilçesinde köylerde üretim yapan 11 kadına ekipman desteği sağlandı.

        Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Gerze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fevzi Korkmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özbay Akkaş'ın katıldığı programla kadınlara üretimde kullanacakları ekipmanları verildi.

        Arabacı, "Sayın Vali'mizin talimatıyla tüm ilçelerimizde, köylerimizde yaşayan üretici kadınlarımıza yönelik makine ekipman desteği programı başlattık. Herkese hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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