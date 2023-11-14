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        Sinop'ta 1881 parçadan Atatürk portresi oluşturuldu

        Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından, vefatının 85. yılı dolayısıyla 1881 parçadan Atatürk portresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:39 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:49
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        Sinop'ta 1881 parçadan Atatürk portresi oluşturuldu
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        Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından, vefatının 85. yılı dolayısıyla 1881 parçadan Atatürk portresi yapıldı.

        Etkinlik kapsamında 10 Kasım'dan bu yana Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ne gelen 1881 kişiden her biri bir parçayı yerine koyarak 3 metrekarelik Atatürk portresini ortaya çıkardı.

        Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Cansel Ercan, gazetecilere, Atatürk Haftası dolayısıyla Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyledi.

        Bu kapsamda 1881 parçayı bir araya getirerek Atatürk'ün portresini oluşturduklarını belirten Ercan, "Parçaların her biri 3x4 santimetre boyutunda. Bu parçaların arkasına, kalıcı bir anı olabilmesi için parçayı koyan kişinin ismini yazmasını ya da imzasını atmasını istedik. Tamamlanmasının ardından arka tarafını şeffaf olacak şekilde çerçeveleyip Kent Konseyi adına Kültür Merkezine hediye ettik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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