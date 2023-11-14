Sinop'ta polisten kaçarken araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde, polisten kaçarken park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Polis ekipleri, Okullar Caddesi'nde durumundan şüphelendiği 57 FF 395 plakalı motosikletin sürücüsüne durması için ihtarda bulundu.

Uyarılara rağmen durmayan sürücü, kovalamaca sırasında motosikletin hakimiyetini kaybederek park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü V.Ç. yaralandı. V.Ç. sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.