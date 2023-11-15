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        Sinop'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:12
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        Sinop'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan E.Ö'nün kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan E.Ö. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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