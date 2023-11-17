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        Üç Bant Bilardo Karadeniz Bölge Şampiyonası Sinop'ta yapılacak

        Üç Bant Bilardo Orta ve Batı Karadeniz Bölge Şampiyonası Sinop'ta yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:41
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        Üç Bant Bilardo Karadeniz Bölge Şampiyonası Sinop'ta yapılacak
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        Üç Bant Bilardo Orta ve Batı Karadeniz Bölge Şampiyonası Sinop'ta yapılacağı bildirildi.

        Modi Spor Kulübü'nde 12 ilden 32 sporcunun katılacağı şampiyona 25-27 Kasım'da yapılacak.

        Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Nurettin Karakurt, en son 2016 yılında Karadeniz Bölge Şampiyonası organizasyonunu yaptıklarını söyledi.

        2016 yılından sonra Bilardo Federasyonu kararınca Sinop'ta şartlara ve organizasyona uygun spor salonu olmaması nedeniyle turnuvalar düzenlenemediğini belirten Karakurt, şunları kaydetti:

        "Bu yıl yeniden düzenlenen bilardo salonumuzu, milletvekilimiz Barış Karadeniz'in destekleri doğrultusunda bölge organizasyonlarına, kamplara ve Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapabilecek bir konuma getirdik. Dolayısıyla 7 yıl sonra Üç Bant Bilardo Karadeniz Bölge Şampiyonasının Sinop'ta yapılmasını sağladık. Bu bizim sporumuz ve ilimiz adına sevindirici bir durum. Bu kapsamda Bilardo Sinop İl Temsilciliği faaliyet programı dahilinde Orta ve Batı Karadeniz Bölge Şampiyonası için 12 ilin en iyi 32 klasman sporcusunu Sinop'a davet ettik."

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