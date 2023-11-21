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        Sinop Valiliği halk günü toplantısı düzenleyecek

        Sinop Valiliğince "Gelin Tanış Olalım, İşi Kolay Kılalım" halk günü toplantısı düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:00
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        Sinop Valiliği halk günü toplantısı düzenleyecek
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        Sinop Valiliğince "Gelin Tanış Olalım, İşi Kolay Kılalım" halk günü toplantısı düzenleneceği bildirildi.

        Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sorun, istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerine imkan vermek ve çözüm üretmek amacıyla Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın başkanlığında 'Halk Günü' toplantısı Valilik Açık Kapı Bürosunda gerçekleştirilecek.

        Bu kapsamda vatandaşların Açık Kapı Şube Müdürlüğünün 0 (368) 201 02 99 numaralı telefonunu arayıp müracaat edebileceği veya doğrudan katılım sağlayabileceği bildirildi.

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