Durağan'da şiir ve söyleşi programı düzenlendi Sinop'un Durağan ilçesinde şiir ve söyleşi programı gerçekleştirildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde şiir ve söyleşi programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç katıldı.

Ekonomi, sanat ve edebiyat alanında farklı eserlere sahip olan Genç, söyleşi sonrası katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

Kaymakam Güngör de Genç'e çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ederek, davetlerine katıldığı için teşekkür etti.