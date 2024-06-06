Gerze Kaymakamı Arabacı, Sorgun Şelalesi'ndeki çalışmaları inceledi

İnceleme gezisine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan, Özel İdare Şefi Adnan Aksu, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Hicran Bayraktar Nalbantoğlu da katıldı.

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