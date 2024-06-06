Gerze Kaymakamı Arabacı, Sorgun Şelalesi'ndeki çalışmaları inceledi
Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Sorgun Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarda incelemede bulundu.
Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Sorgun Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarda incelemede bulundu.
Arabacı, Sorgun köyünde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki dere ile 3 şelaleden oluşan Sorgun Şelalesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Arabacı, Sorgun Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
İnceleme gezisine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan, Özel İdare Şefi Adnan Aksu, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Hicran Bayraktar Nalbantoğlu da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.