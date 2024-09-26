Gerze'de 3. Cittaslow Sunday Sokak Şenliği düzenlendi

Sinop’un Gerze ilçesinde 3. Cittaslow Sunday Sokak Şenliği düzenlendi.

Sahil Caddesi üzerinde gerçekleştirilen şenlikte, ilçeye özgü yiyecek ve içecekler ile hobi atölyelerinde üretilen el yapımı tekne maketlerin tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, Cittaslow’un 33 ülkeden 301 belediyeyi kapsayan bir ağ olduğunu söyledi.

Sakin şehir Gerze'nin de Cittaslow ağına dahil bir ilçe olduğunu anımsatan Belovacıklı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en mutlu ilinin, en mutlu ilçesi Gerze, Cittaslow ünvanını 2017 yılında elde etmiştir. İlçemiz bu başarısını canla başla sahip çıktığı doğasına, her biri göz nuru olan el sanatlarına, tadı damağınızdan hiç gitmeyecek yöresel yemeklerine ve sıcacık insanlarına borçlu. Yöresel lezzetler, el sanatları ve kültürel etkinliklere tanıklık edeceğiniz şenliğimize katılımınız ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederim."