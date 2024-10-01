Gerze'de vatandaşlara Yangın Farkındalık Eğitimi verildi
Sinop'un Gerze ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik Yangın Farkındalık Eğitimi verildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik Yangın Farkındalık Eğitimi verildi.
Valilik tarafından hayata geçirilen “Orman Köylülerine Yangın Farkındalık Eğitim Seferberliği" kapsamında ilçeye bağlı Çakallı, Hızarçayı, Hacıselli, Kirençukuru ve Sarnıç köylerinde yaşayan vatandaşlara, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve YEDAŞ görevlilerince yangınlarına önlenmesine yönelik teorik bilgiler aktarıldı.
Görevliler yapılan sunumların ardından vatandaşların sorularını da yanıtlayarak, bilgilendirme yaptı.
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