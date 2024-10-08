Sinop'ta afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, afet risklerini azaltma planlarının afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi noktasında çok önemli olduğunu söyledi.

Vali Özarslan, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolasıyla İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında kent genelinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sinop’ta da İRAP’ın 2021 yılında hazırlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Özarslan, plan doğrultusunda kentte yangın, deprem, heyelan, sel ve taşkın başlıkları altında 103 eylem planı oluşturduklarını aktardı.

Afet risklerini azaltma planlarının afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi noktasında çok önemli olduğunu Özarslan, açıklamasında eylem planları çerçevesinde yapılan faaliyetlere yönelik bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe merkezlerinde AFAD tarafından toplam 12 lokasyonda ikaz alarm sisteminin kurulumunu tamamladık. Sel ve taşkınların önlenmesine yönelik, DSİ programına ek olarak İçişleri Bakanlığımızca tahsis edilen 9 adet ekskavatör ile 24 bin 600 kamyon seferinde 370 bin metreküp rüsubat temizliğini gerçekleştirdik. Tüm il genelinde idareci, kamu personeli, vatandaşlar ve öğrencileri kapsayacak şekilde 2023 yılında 1080, 2024 yılına ise 1239 kişiye afet farkındalık, 120 orman köyümüzde yangın farkındalık ve destek eğitimi verdik. İl genelinde kroki halinde olan afete maruz bölgelerin sayısal hale getirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, 80 adet işlemleri tamamlanmış bölgenin tapuya şerh işlemlerini gerçekleştirdik. Hazırlanan yeni imar planında afete maruz bölge sınırları belirtilerek plana işlenmesini sağladık."