Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta şeker pancarı hasadına başlandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde şeker pancarı hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta şeker pancarı hasadına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde şeker pancarı hasadına başlandı.

        İlçede dört köyde 1163 dekar alanda çiftçiler tarafından şeker pancarı hasadı yapılıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, şeker pancarı hasadının çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

        İlçelerinde dört köyde, 1163 dekar alanda hasat işleminin yapıldığını vurgulayan Usta, "Bu yıl dekar başına ortalama 8 ton şeker pancarı elde edileceğini tahmin ediyoruz, çiftçilerimize bereketli olsun." dedi.

        Kurusaray köyünde şeker pancarı hasadı yapan Haşim Kılıç ise köylerinde 3 yıldır şeker pancarı hasadı yapıldığını dile getirdi.

        Artan girdi maliyetlerinin kazançlarını düşürdüğünü vurgulayan Kılıç, "İlk yıl verim de fiyat da çok güzeldi. İki senedir girdi fiyatlarının artışı kazancımızı düşürdü. Bu nedenle devletimizden çiftçimize destek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Çiftçi Necmi Aktaş da hasat işlemini imece usulü yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Makinelerle tarladan sökümü yapılan pancarları traktör kasalarında taşıyıp buraya döküyoruz. Burada komşular arasında yardımlaşma var. Sırayla birbirimizin işine imece usulüyle gelip, buraya dökülen pancarları tek tek temizleyip yapraklarını keserek kamyonlara yüklenmeye hazır hale getiriyoruz. Yine birlikte gelen kamyonlara yükleme yapıyoruz. Kastamonu Şeker Fabrikası'na giden pancarımız orada tartılıp, ona göre ücretlendiriliyor. Devlet bize pancarımıza göre hayvanlarımıza yem için küspe veriyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta "Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Şehirler Çalıştayı" başladı
        Sinop'ta "Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Şehirler Çalıştayı" başladı
        Boyabat'ta "Cumhuriyet İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği yapıldı
        Boyabat'ta "Cumhuriyet İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği yapıldı
        Sinop'un fethinin 810. yıl dönümü törenle kutlandı
        Sinop'un fethinin 810. yıl dönümü törenle kutlandı
        Gerze'de sağanak etkili oldu
        Gerze'de sağanak etkili oldu
        Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta 3'üncü Yaş Üniversitesi öğrencileri Boyabat'ın tarihi mekanlarını...
        Sinop'ta 3'üncü Yaş Üniversitesi öğrencileri Boyabat'ın tarihi mekanlarını...